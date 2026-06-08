வீட்டில் ஓடும் குதிரை சிலை வைக்கலாமா?

Maalaimalar
உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ ஒரு ஓடும் குதிரை சிலையை வைத்திருப்பது பெரும் செழிப்பைக் கொண்டுவரும்.
தெற்கு நோக்கி ஓடும் குதிரையின் சிலையை வைப்பது மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது. இது மரியாதையையும் வெற்றியையும் கொண்டு வரும் என்று நம்பப்படுகிறது.
வரவேற்பறையில் ஓடும் குதிரை சிலை ஒன்றை வைப்பது மிகவும் மங்களகரமானது. அதனை குழந்தைகளின் படிக்கும் அறைகளிலும் வைக்கலாம். அலுவலக மேசையின் மீது வைப்பதும் நன்மை பயக்கும்.
குதிரை சிலையை உங்கள் வீட்டிலோ அல்லது அலுவலகத்திலோ வைத்திருப்பது எந்தவொரு முயற்சியிலும் வெற்றியை உறுதி செய்யும்.