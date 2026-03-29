IPL 2026 RR vs CSK | நேருக்கு நேர்

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்- ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இதுவரை 31 முறை மோதியுள்ளன. இதில் சிஎஸ்கே (CSK) 16 முறையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR- Rajasthan Royals) 15 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
2010-ல் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 246 ரன்கள் அடித்தது சிஎஸ்கே அணியின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும். குறைந்தபட்ச ஸ்கோர் 109 ஆகும்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் 223 ரன்கள் அதிகபட்சமாக அடித்துள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் குறைந்தபட்ச ஸ்கோர் 126 ஆகும்.
2013-ல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய வாட்சன் 101 ரன்கள் அடித்தது தனிப்பட்ட வீரரின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.
சிஎஸ்கே அணிக்காக 2010-ல் முரளி விஜய் 127 ரன்கள் அடித்தது தனிப்பட்ட வீரரின் அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.
2008-ல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் வீரர் சோஹைல் தன்வீர் அதிகபட்சமாக 14 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 6 விக்கெட்டுகள் சாய்த்தார்.
2015-ல் ஜடேஜா சிஎஸ்கே அணிக்காக 11 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து 4 விக்கெட் வீழ்த்தியுள்ளார்.
கடைசி 6 போட்டிகளில் 4-2 என ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முன்னிலை வகிக்கிறது.