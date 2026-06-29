சுடுநீர்- குளிர்ந்த நீர்- சாதாரண நீர்: எது சிறந்தது?

Maalaimalar
செரிமானத்தை மெதுவாக்கி, உணர்திறன் மிக்க தொண்டைகளை எரிச்சலூட்டக்கூடும்.
புத்துணர்ச்சியாக உணரவைக்கும். இந்த தண்ணீரை அதிகமாக குடிப்பது செரிமானத்தை மெதுவாக்கக்கூடும். சிலருக்கு அசவுகரியத்தை உண்டாக்கும்.
உடலில் நீர்ச்சத்தை சீராக பேணவும், செரிமானத்தை எளிதாக்கவும் உதவும்.
ரத்த ஓட்டம் சீராக நடைபெற உதவும். செரிமானத்திற்கும் உதவிடும்.
* காலைப்பொழுதில் வெதுவெதுப்பான சுடுநீர் அல்லது அறை வெப்பநிலையில் உள்ள நீரை பருகுங்கள்.
* எப்போதாவது குளிர்ந்த நீரை குடியுங்கள்.
* அதிக அளவு உணவு சாப்பிட்டால் குளிர்ந்த நீரை குடிப்பதை தவிர்க்கவும்.