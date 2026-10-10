ஹன்சிகாவின் Latest Clicks!

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ஆகஸ்ட் 9, 1991 அன்று மும்பையில் ஒரு சிந்தி குடும்பத்தில் பிறந்தார். இவரது தாயார் மோனா ஒரு புகழ்பெற்ற தோல் மருத்துவர்.
2011-ல் தனுஷ் நடித்த 'மாப்பிள்ளை' திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்தார்.
எங்கேயும் காதல், வேலாயுதம், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி, சிங்கம் 2, அரண்மனை என அடுத்தடுத்து டாப் ஹீரோக்களுடன் நடித்து முன்னணி நடிகையானார்.
கடந்த டிசம்பர் 2022-ல் மும்பை தொழிலதிபர் சோஹைல் கதுரியாவை திருமணம் செய்து கொண்டார்.