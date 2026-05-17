இரவில் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்

இரவில் ஆரஞ்சு பழம் சாப்பிடுவது நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் அசிடிட்டி பிரச்சனையை அதிகரிக்கக்கூடும்.
தக்காளி சட்னி, தக்காளி சாஸ் இரவு உணவில் அதிகம் சேர்த்துக்கொள்வது வயிற்று எரிச்சல் மற்றும் நெஞ்செரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இரவில் ப்ரோக்கோலி, காலிஃபிளவர் வாயுத்தொல்லை, வயிறு உப்புசம் போன்ற பிரச்சனைகள் உண்டாகும்.
டார்க் சாக்லெட் இரவில் சாப்பிடுவது தூக்கம் வருவதில் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கொழுப்புச் சத்து அதிகம் உள்ள பாதாம், முந்திரியை இரவில் சாப்பிடும்போது செரிமானம் ஆவதற்கு அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளும்.
தயிரை இரவில் உட்கொள்வது சிலருக்கு வயிறு உப்புசம், அசிடிட்டி போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இரவு உணவில் அதிகப்படியான மசாலா பொருட்களை சேர்த்து சாப்பிடுவது வயிற்று எரிச்சலை அதிகரிக்க செய்யும்.