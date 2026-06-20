எந்தெந்த ஊர்களில் எது ஸ்பெஷல் தெரியுமா?

Maalaimalar
ஆம்பூர்
திண்டுக்கல்
காரைக்குடி- தேன்குழல்
சிதம்பரம்- இறால் வறுவல்
குற்றாலம் - நாட்டுக்கோழி சுக்கா
புதுக்கோட்டை - சிறுமீன்
ராமேசுவரம்- மாசிக் கருவாடு
நாமக்கல்- வாத்துக்கறி
மதுரை- ஜிகர்தண்டா
விருதுநகர்- பரோட்டா
திருவண்ணாமலை- பாயசம்
கும்பகோணம்- டிகிரி காபி
பட்டுக்கோட்டை- மசாலா பால்
ஊட்டி- வர்க்கி
கல்லிடைக்குறிச்சி- அப்பளம்
மணப்பாறை- முறுக்கு
ஆற்காடு - மக்கன் பேடா
காரைக்கால்- குலாப் ஜாமுன்
கோவில்பட்டி- கடலைமிட்டாய்
திருநெல்வேலி - அல்வா
தூத்துக்குடி- மக்ரூன்
சாத்தான்குளம்- மஸ்கோத் அல்வா
ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்- பால்கோவா
திருச்செந்தூர்- பனங்கற்கண்டு
கொல்லிமலை - தேன்
அரவக்குறிச்சி- முருங்கை
ஒட்டன்சத்திரம் - கத்தரிக்காய்
சத்தியமங்கலாம் - வாழைப்பழம்
சேலம் - மாம்பழம்