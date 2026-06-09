படுக்கையில் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?... அப்போ இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க

Maalaimalar
உணவை எப்போதும் சரியான இடத்தில்தான் உண்ண வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் பல எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏற்படலாம்.
படுக்கையில் சாப்பிடுவது ராகுவின் அசுப விளைவுகளை அதிகரிக்கிறது. இதனால் மனம் அமைதியற்று, தொடர்ந்து குழப்பத்தில் இருப்பதால், எந்தவொரு செயலிலும் கவனம் செலுத்துவது கடினமாகிறது.
படுக்கையில் சாப்பிடும்போது, தெரிந்தே அல்லது தெரியாமலேயே சில உணவுத் துகள்கள் கீழே விழுவதுண்டு. வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, உணவுக்கான மரியாதை மிகவும் மதிப்புமிக்கதாகக் கருதப்படுகிறது. இது நிதிச் சேமிப்பைத் தடுப்பதோடு, செலவுகளையும் அதிகரிக்க வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
படுக்கையில் சாப்பிடுவது போன்ற பழக்கங்கள் வீட்டின் அமைதியை பாதிக்கக்கூடும். இந்த நிலை, குடும்ப உறுப்பினர்களிடையே அற்பமான விஷயங்களுக்காக வாக்குவாதங்களும் கருத்து வேறுபாடுகளும் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கக்கூடும்.
படுக்கையில் சாப்பிடுவதால் உங்கள் தூக்கத்தைப் பாதிக்கலாம். இரவில் அமைதியின்றி இருப்பது, அடிக்கடி விழிப்பது, அல்லது காலையில் சோர்வாக உணர்வது போன்றவை சாதாரணமாகி, எரிச்சலுக்கு வழிவகுக்கும்.
படுக்கையில் சாப்பிடும் பழக்கத்தை மாற்றிக்கொள்ள முயலுங்கள். எப்போதும் சாப்பாட்டு மேஜையிலோ அல்லது படுக்கையறைக்கு வெளியிலோ சாப்பிடுங்கள்.