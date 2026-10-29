கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் ஆரம்பம்: களைகட்டும் கேக் மிக்ஸிங்🎄

Maalaimalar
நட்சத்திர ஓட்டல்கள், சொகுசு ரிசார்ட்டுகளில் பாரம்பரிய கேக் மிக்ஸிங் நிகழ்ச்சிகள் களைகட்டத் தொடங்கியுள்ளன.
ஐரோப்பாவில் தோன்றிய இந்தப் பாரம்பரியம், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையின் தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் நிகழ்வாக மாறியுள்ளது.
திராட்சை, அத்திப்பழம், செர்ரி, பாதாம், முந்திரி, பிஸ்தா உள்ளிட்ட பல்வேறு உலர் பழங்களும் பருப்புகளும் சேர்க்கப்படுகின்றன.
இலவங்கப்பட்டை, ஜாதிக்காய், இஞ்சி, கிராம்பு போன்றவை கலவையில் சேர்க்கப்பட்டு, கேக்கிற்கு தனித்துவமான மணத்தையும் சுவையையும் தருகின்றன.
பிராந்தி, டார்க் ரம், விஸ்கி, ஒயின் போன்ற மதுபானங்கள் சேர்க்கப்பட்டு, பழக் கலவைக்குச் செறிவான சுவை அளிக்கப்படுகிறது.
கலவை காற்றுப் புகாத பாத்திரங்களில் சுமார் 45 நாட்கள் வரை ஊறவைக்கப்பட்டு, பழங்கள் சுவையை நன்கு உறிஞ்சுகின்றன.
புதுச்சேரி, கேரளா உள்ளிட்ட சுற்றுலாத் தலங்களில் வெளிநாட்டுப் பயணிகள், உள்ளூர் மக்கள், சமையல் கலைஞர்கள் ஒன்றிணைந்து கொண்டாடுகின்றனர்.
ஊறவைக்கப்பட்ட பழக் கலவை டிசம்பரில் பாரம்பரிய கிறிஸ்துமஸ் பிளம் கேக் தயாரிக்கப் பயன்பட்டு, பண்டிகை மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கிறது.