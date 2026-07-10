ரத்த தானம் செய்யும் முன் இதை அறிந்துகொள்ளுங்கள்...

Maalaimalar

O-ve

'சர்வவல்லமை நன்கொடையாளர்'. யாருக்கு வேண்டுமானாலும் நன்கொடை அளிக்கலாம், ஆனால் O-ve இடமிருந்து மட்டுமே ரத்தம் பெற முடியும்.

O+ve

அனைத்து A+, B+, AB+, O+ வகையினருக்கும் ரத்தம் கொடுக்கலாம்.

A-ve

A-, A+, AB-, AB+ ஆகியோருக்கு A-ve வகை கொண்டவர்கள் ரத்தம் வழங்கலாம்.

A+ve

A+ve ரத்த வகையினர் A+, AB+ ஆகியோருக்கு நன்கொடை அளிக்கலாம்.

B-ve

மக்கள்தொகையில் சுமார் 1.5% முதல் 2% வரை காணப்படுகிறது.

B-, B+, AB-, AB+ ஆகியோருக்கு ரத்தம் வழங்கலாம்.

B+ve

இவர்கள் B+, AB+ ஆகியோருக்கு நன்கொடை அளிக்கலாம்.

AB -ve

மிகவும் அரிதான ரத்த வகையாகும். உலகில் வாழும் மக்களில் 1%க்கும் குறைவானவர்களிடமே இது உள்ளது. AB-, AB+ க்கு நன்கொடை அளிக்கலாம்.

AB+ve

அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடியவர். யாரிடம் வேண்டுமானாலும் ரத்தம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.