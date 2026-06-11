பாரதிராஜாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நாயகிகள், நாயகர்கள்...

Maalaimalar
ராதிகா
ஆண்டு: 1978
படம்: கிழக்கே போகும் ரயில்
ராதா
ஆண்டு: 1981
படம்: அலைகள் ஓய்வதில்லை
ரேவதி
ஆண்டு: 1983
படம்: மண்வாசனை
ரேகா
ஆண்டு: 1986
படம்: கடலோரக் கவிதைகள்
ரஞ்சிதா
ஆண்டு: 1992
படம்: நாடோடி தென்றல்
பிரியாமணி
ஆண்டு: 2004
படம்: கண்களால் கைது செய்
சுதாகர்
ஆண்டு: 1978
படம்: கிழக்கே போகும் ரயில்
கார்த்திக்
ஆண்டு: 1981
படம்: அலைகள் ஓய்வதில்லை
பாண்டியன்
ஆண்டு: 1983
படம்: மண்வாசனை
ராஜா
ஆண்டு: 1986
படம்: கடலோரக் கவிதைகள்
நெப்போலியன்
ஆண்டு: 1991
படம்: புது நெல்லு புது நாத்து
மனோஜ் பாரதிராஜா (இவரது மகன்)
ஆண்டு: 1999
படம்: தாஜ்மஹால்