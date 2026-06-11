பாரதிராஜாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நாயகிகள், நாயகர்கள்...

Maalaimalar

  • ராதிகா

  • ஆண்டு: 1978

  • படம்: கிழக்கே போகும் ரயில்

  • ராதா

  • ஆண்டு: 1981

  • படம்: அலைகள் ஓய்வதில்லை

  • ரேவதி

  • ஆண்டு: 1983

  • படம்: மண்வாசனை

  • ரேகா

  • ஆண்டு: 1986

  • படம்: கடலோரக் கவிதைகள்

  • ரஞ்சிதா

  • ஆண்டு: 1992

  • படம்: நாடோடி தென்றல்

  • பிரியாமணி

  • ஆண்டு: 2004

  • படம்: கண்களால் கைது செய்

  • சுதாகர்

  • ஆண்டு: 1978

  • படம்: கிழக்கே போகும் ரயில்

  • கார்த்திக்

  • ஆண்டு: 1981

  • படம்: அலைகள் ஓய்வதில்லை

  • பாண்டியன்

  • ஆண்டு: 1983

  • படம்: மண்வாசனை

  • ராஜா

  • ஆண்டு: 1986

  • படம்: கடலோரக் கவிதைகள்

  • நெப்போலியன்

  • ஆண்டு: 1991

  • படம்: புது நெல்லு புது நாத்து

  • மனோஜ் பாரதிராஜா (இவரது மகன்)

  • ஆண்டு: 1999

  • படம்: தாஜ்மஹால்