சிறுநீரகங்களை பாதிக்கும் 8 மோசமான பழக்கங்கள்

போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்காமல் இருப்பது
நீரிழப்புள்ள சிறுநீரகங்கள் கழிவுகளைத் திறம்பட வெளியேற்றுவதில் சிரமப்படுகின்றன.
அதிகப்படியான உப்பு உட்கொள்ளல்
உங்கள் உணவில் அதிக அளவு உப்பு இருப்பது உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கு வழிவகுக்கிறது, இது சிறுநீரகங்களை நேரடியாகச் சேதப்படுத்துகிறது.
வலி நிவாரணிகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்துதல்
NSAID-கள் மற்றும் பிற வலி நிவாரணிகளைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது சிறுநீரகங்களுக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டத்தைக் குறைத்து, நாள்பட்ட சிறுநீரகப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.
உயர் ரத்த அழுத்தத்தைப் புறக்கணித்தல்
உயர் ரத்த அழுத்தம், சிறுநீரகங்களில் உள்ள ரத்த நாளங்களுக்கு அமைதியான.. ஆனால் நிலையான சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது.
அதிகப்படியான பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை உண்ணுதல்
பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளில் பெரும்பாலும் பாஸ்பரஸ், சர்க்கரை மற்றும் சோடியம் அதிகமாக உள்ளன.இவை சிறுநீரகங்களுக்கு அதிக சுமையை ஏற்படுத்தி, அவற்றின் செயல்திறன் குறைவதைத் துரிதப்படுத்தும்.
அதிகப்படியான புரதம் உட்கொள்ளுதல்
புரதம் முக்கியமானது என்றாலும், அதை அதிகமாக உட்கொள்வது சிறுநீரகங்களுக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும்.
புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துதல்
புகைப்பிடித்தல் மற்றும் அதிகமாக மது அருந்துதல் ஆகிய இரண்டும் ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்துவதன் மூலமும், சிறுநீரகத் திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் கிடைக்காமல் செய்யும். இது, சிறுநீரகங்களின் செயல்பாட்டைச் சேதப்படுத்துகின்றன.
சிறுநீரகப் பிரச்சனையின் அறிகுறிகளைப் புறக்கணித்தல்
பாதங்களில் வீக்கம், சோர்வு அல்லது சிறுநீரில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் போன்றவற்றைப் புறக்கணிக்கக் கூடாது.