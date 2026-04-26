விருச்சிகம்- வார ராசிபலன் 26.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரை

மகிழ்ச்சியான வாரம். ராசி அதிபதி செவ்வாய் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். அதிர்ஷ்டம் சார்ந்த செயல்களில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தாய், தந்தை வழி உறவுகளின் ஆதரவும் சொத்தும் கிடைக்கும். பெற்றோர்களின் ஆதரவோடு சில பிரச்சனைகளை பேசித் தீர்த்துக் கொள்வீர்கள். பொன் பொருள் சேரும். பூமி யோகம் உண்டு. பொருளாதார பற்றாக்குறை அகலும். வாங்கிய கடனை திரும்பச் செலுத்தி நாணயத்தை காப்பாற்ற இயலும். பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்காக ஒரு தொகையை வங்கியில் சேமிப்பீர்கள்.

நல்ல புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வேலை பார்க்கும் இடத்தில் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டு நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். குழந்தைகளின் கல்வி ஆர்வம், முன்னேற்றம் மன நிம்மதி தரும். மன உளைச்சல் நீங்கி நிம்மதி கிடைக்கும். குருப்பெயர்ச்சிக்குப் பின்பு திருமண முயற்சி செய்வது நல்லது. பள்ளி, கல்லூரி படிப்பை இடையில் நிறுத்திய மாணவ, மாணவிகள் மீண்டும் படிப்பை தொடர்வார்கள். சனிக்கிழமை அனுமன் சாலிசா கேட்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

Related Stories

No stories found.
