வார ராசிபலன்

கன்னி- வார ராசிபலன் 26.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரை

குடும்ப உறவுகளிடையே இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும்.
சுப விரயம் ஏற்படும் வாரம். கண்டகச் சனியின் காலம் என்பதைத் தவிர பிற அனைத்து கோட்சார கிரகங்களின் சஞ்சாரம் கன்னி ராசிக்கு மிகச்சாதகமாக உள்ளது. தெளிவான சிந்தனை உண்டாகும். பணப் பிரச்சனைகள் நீங்கும். தொழில் எதிர்ப்புகளை சமாளித்து வெற்றி நடை போடுவீர்கள். அரசு உத்தியோக வாய்ப்பு, வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு மிகப் பிரகாசமாக உள்ளது. திருமணத்திற்கு நல்ல வரன் அமையும். குடும்பத்தில் நிலவிய பல விதமான குறைபாடுகள் சீரடையும்.

பேச்சாற்றலால் உங்களின் காரியங்களை சாதிக்க முடியும். எதிர்பார்த்த வங்கிக் கடன்கள் தேடி வரும். குல தெய்வ அனுக்கிரகம் கிடைக்கும். சிலருக்கு பூர்வீகத்தை விட்டு இடம் பெயர நேரும். சிலருக்கு குழந்தைகளால் மன சஞ்சலம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறோம்.

குடும்ப உறவுகளிடையே இருந்த பிரச்சனைகள் நீங்கும். கணவன்-மனைவி இடையே நெருக்கம் கூடும். ஆடம்பரச் செலவை குறைத்தால் சேமிப்பு கூடும். வசதி வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதை முறையாக அனுபவிக்க முடியாத அளவுக்கு தடை தாமதங்களும் ஏற்படலாம். திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியையும் பத்மாவதி தாயாரையும் வழிபடவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

