மிதுனம்- வார ராசிபலன் 26.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரை

லாபகரமான வாரம். ராசி அதிபதி புதன் லாப ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்ற சூரியனுடன் இணைவதால் புத ஆதித்திய யோகம் ஏற்படுகிறது. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு நேரம் வரவேண்டும் என பெரியவர்கள் கூறுவார்கள் அந்த நேரம் இப்பொழுது மிதுன ராசிக்கு வந்து விட்டது.
வருட கிரகங்கள் அனைத்தும் சாதகமாக உள்ளது. ஜூன் 2ல் நடைபெறப் போகும் குருப்பெயர்ச்சி கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட இழப்புகள் அனைத்தையும் மீட்டுத்தரப் போகிறது. எத்தனை இடையூறுகள் வந்தாலும் சமாளிக்கும் துணிச்சலும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும்.
எந்தக் காரியத்திலும் சுறுசுறுப்பாக இறங்குவீர்கள். வியாபாரம் நல்ல முறையில் நடக்கும். தொழிலுக்குத் தேவையான புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். சில தம்பதிகள் புதிய கூட்டுத் தொழில் துவங்கலாம். பொருளாதார முன்னேற்றம் சிறப்பாக இருக்கும். ஆன்லைன் வியாபாரம் அதிக லாபத்தைக் கொடுக்கும். மூத்த சகோதர வழியில் லாபம் உண்டாகும். ஆரோக்கியம் முன்னேற்றம் தரும். சிதம்பரம் நடராஜரை வழிபடவும்.
‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’
ஐ.ஆனந்தி
