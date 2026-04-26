வார ராசிபலன்

துலாம்- வார ராசிபலன் 26.04.2026 முதல் 02.05.2026 வரை

புத்திக்கூர்மையுடன் செயல்படும் வாரம். ராசி அதிபதி சுக்கிரன் அஷ்டம ஸ்தானத்தில் ஆட்சி பலம் பெற்று இருக்கிறார். பொருளாதார நிலை சாதகமாக உள்ளதால் குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கும். சத்ரு ஜெயம் உண்டாகும். எதிரிகளை வெல்லக்கூடிய வலிமை உண்டாகும். மாணவர்களுக்கு ஞாபக சக்தி கூடும். தொழில் போட்டியாளர்களை புறமுதுகு காட்டி ஓட வைப்பீர்கள். சிலர் தற்போது பார்த்துக் கொண்டு இருக்கும் வேலை பிடிக்காமல் புதிய வேலை தேடலாம்.

எந்தப் பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரிந்து அதன்படி செயல்பட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள். சிலர் தொழிலுக்காக தூர தேசம் செல்லலாம். உயர்கல்வி படிப்பவர்களுக்கு எடுத்த காரியம் வெற்றி தரும். சம்பந்திகள் சண்டை முடிவிற்கு வரும். வேலையாட்களால் உருவாகிய பிரச்சனை சீராகும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. எந்த விஷயத்திலும் உணர்ச்சி வசப்படாமல் பொறுமையாக செயல்படவும். பறவைகளுக்கு தானியமும், தண்ணீரும் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

Related Stories

